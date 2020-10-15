Москвичей предупредили о сильном ветре вечером 15 октября

Московские спасатели предупредили жителей мегаполиса об усилении ветра вечером 15 октября. МЧС рекомендовало в ближайшие несколько часов обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не прятаться от ненастья под деревьями.

По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 21:00 15 октября местами по городу Москве ожидается усиление западного ветра с порывами до 17 метров в секунду», — сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

До конца дня в Москве ожидается теплая погода, однако завтра резко похолодает. В ночь на пятницу столбик термометра опустится до отметки +5 градусов, пойдет дождь. Днем метеообстановка не сильно изменится. Потеплеет до +8 градусов, дождь продолжит лить. Ветер будет дуть с севера со скоростью до 10 метров в секунду.

Ночью на следующей неделе ударят заморозки. Возможен небольшой снег. По прогнозу синоптиков, холодно и сыро в Москве будет как минимум до 21 октября.