Москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве Подробнее

«По прогнозам синоптиков, 06 октября с 8:00 с сохранением до 21:00 местами в Москве ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, усиление ветра порывами от 12 до 17 метров в секунду», — сказано в сообщении.

В связи с непогодой МЧС рекомендует не парковать автомобили под деревьями или плохо укрепленными конструкциями. Кроме того, не стоит самим пытаться укрыться под ними от ветра. Всем пешеходам необходимо быть крайне внимательными и осторожными.

Накануне в Гидрометцентре объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и обильных осадков. В воскресенье, 6 октября, синоптики обещают от +3 до +5 градусов тепла. В этот день может выпасть снег с дождем, который быстро растает и не задержится на дорогах города.