Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

Столичные спасательные службы предупредили москвичей о вероятности сильного ветра и гололеда на улицах города. Предупреждения касается вечера воскресенья, 9 февраля, и утра понедельника, 10 февраля.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие 1–3 часа 9 февраля и до утра 10 февраля на территории Москвы ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 17 метров в секунду. На дорогах гололедица», — приводит РИА «Новости» сообщение МЧС России.

Жителям и гостям столицы посоветовали обходить рекламные баннеры и навесные конструкции, не укрываться и не парковать машины под деревьями.

Водителям автомобилей в МЧС также порекомендовали двигаться с меньшей скоростью, чем обычно, и соблюдать большую дистанцию от других машин на дорогах.

Ранее жителям московского региона пообещали весеннюю погоду в феврале. Уже на следующей неделе станет по-апрельски тепло. А вот январь в Москве стал самым темным месяцем за последние 20 лет. Солнце светило только 11 часов, при норме в 33 часа.