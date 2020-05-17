Москвичей предупредили о сильном ветре 17 мая

Жителей и гостей столицы предупредили, что сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду будет дуть в Москве весь день 17 мая. В связи с этим необходимо быть осторожнее.

«Из-за сильного ветра возможно падение деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также повреждение линий электропередачи. Машины лучше оставлять в гаражах, а если такой возможности нет — подальше от деревьев. На дорогах стоит быть особенно внимательными, соблюдать дистанцию», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Ранее синоптики предупредили, что Европейскую Россию на следующей неделе накроет арктический холод. Температура воздуха будет на несколько градусов ниже нормы. Теплеть начнет только к пятнице. Днем температура воздуха составит от +12 градусов до +17 градусов до пятницы включительно. Никаких признаков того, что в ближайшие дни будет по-другому, нет.

17 мая в Москве днем до +16 градусов, облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный. Преимущественно его скорость составляет 10 метров в секунду, однако местами возможны порывы до 20 метров в секунду.