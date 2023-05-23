Экология 23 мая 2023, 00:26 Москвичей предупредили о сильном тумане до утра 23 мая Москву накроет туман с видимостью 100-500 метров до утра 23 мая Pxhere

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Жителей и гостей Москвы предупредили о тумане с видимостью в диапазоне от 100 до 500 метров. Предупреждение действует до 09:00 23 мая, уточнил комплекс городского хозяйства столицы в Telegram-канале.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 09:00 23 мая местами в столице ожидается туман с видимостью 100-500 метров», — указано в сообщении ведомства.

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Водителей автомобилей попросили быть предельно внимательными во время движения, соблюдать дистанцию на дороге и скоростной режим.

Ранее москвичей предупредили о снижении температуры воздуха на неделе. Также в Гидрометцентре России сообщили о дождях и грозах, которые придут в столицу. Молниеносные вспышки жители и гости города будут наблюдать до 24 мая включительно. Самой холодной станет ночь со среды на четверг — столбики термометров опустятся до +9 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал о затяжных дождях, которые накроют Москву. По его словам, в столице в будни может выпасть больше трети месячной нормы осадков.