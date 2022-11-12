Экология 12 ноября 2022, 22:10 Москвичей предупредили о сильном порывистом ветре МЧС Москвы: в ночь с 12 на 13 ноября в Москве будет сильный ветер и порывами Pxhere

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Жителей и гостей столицы до утра воскресенья, 13 ноября, ожидает сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы в Telegram-канале.

«По прогнозам синоптиков, до утра 13 ноября возможен сильный ветер, его порывы могут достигать 17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

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В столичном главке МЧС уточнили, что сильный ветер не прекратится с 23:00 12 ноября до 12:00 13 ноября. В ведомстве отметили, что в некоторых районах города порывы будут достигать 18 метров в секунду.

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Москвичей призвали быть внимательнее на улице. Водителям рекомендовали во время движения снизить скорость автомобиля и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также следует избегать таких маневров, как обгон, перестроение и опережение. Парковаться следует вдали от деревьев.

Пешеходам напомнили, что нельзя укрываться под деревьями, находясь на улице. Кроме того, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.