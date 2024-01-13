Экология 13 января 2024, 22:30 Москвичей предупредили о сильном похолодании ночью и утром 14 января Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве Freepik

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В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных морозов. Об этом свидетельствует информация на сайте Гидрометцентра.

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за сильных морозов в субботу, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

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«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна», — подчеркнули в Гидрометцентре.

Температура воздуха опустится до -30 градусов, отметили синоптики. Предупреждение действует с 23:00 13 января до 10:00 воскресенья. Также по Москве и Подмосковью действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, его действие распространяется до 12:00 15 января.

Прошедшая ночь с пятницы на субботу стала самой холодной нынешней зимой в Подмосковье. Столбики термометров в Клину опустились до -32,7 градусов.