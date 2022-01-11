Москвичей предупредили о сильнейших морозах в 2022 году

Москву ожидает сильнейшее в текущем году похолодание, которое сменится резким потеплением и падением давления. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Центральной России в предстоящие сутки в тыл циклона суровый нордический ветер будет закачивать более студеные воздушные массы полярного происхождения с температурным фоном на пять-семь градусов ниже климатической нормы», — рассказал синоптик.

По его словам, в Москве уже во вторник будет -11…-13, а грядущей ночью — -15…-17. Подмосковная погода грозит еще более сильными морозами: -12…-17 на юге и до -17...-22 — на севере. В среду днем в Москве будет не выше -11...-13, по области — -10...-15.

Резкое потепление ожидается с пятницы. Падение давления при нем немало ударит по метеочувствительным людям, предупредил Гришковец.

Еще более тяжелые морозы предрекли раньше жителям Челябинской области. Жителей предупредили, что 12 и 13 января — будет еще холоднее, до -25 градусов, а в горных районах и низинах — до -30 градусов.