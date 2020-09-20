Москвичей предупредили о серьезном похолодании в октябре

Первое серьезное похолодание придет в Москву в октябре. Сентябрь будет еще теплым: до конца месяца столбик термометра не опустится ниже отметки +8 градусов. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Серьезных похолоданий в сентябре не стоит ожидать, а вот начало октября будет дождливым и прохладным», — приводит слова Макаровой «Вечерняя Москва».

Собеседница добавила, что зима в московском регионе будет мягкой и снежной, однако точный прогноз давать пока рано. Все станет окончательно известно только в третьей декаде октября.

Ранее метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова заявила, что зима в этом году на 90% будет суровая, так как лето было жарким. Морозы будут серьезными, однако они не продержатся всю зиму. Она добавила, что осенью теплым будет только сентябрь, потом начнет постепенно холодать.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году тепло в квартиры москвичей подадут раньше обычного, чтобы люди не мерзли и меньше простужались. 19 сентября начались пробные включения отопления в Московской области.