Экология 13 июля 2023, 03:28 Москвичей предупредили о самом холодном дне в июле Синоптик Тишковец: 13 июля может стать самым холодным днем в Москве Unsplash

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Похолодание в столице не заканчивается, а только набирает обороты. В четверг, 13 июля, воздух прогреется максимум до 14-16 градусов. Этот день станет самым холодным в июле, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Температурное дно нас ждет. Самый-самый холодный день. <…> В Москве ожидается 14-16 градусов», — предупредил он.

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Как отметил метеоролог, сейчас температурный фон в городе такой же, как бывает обычно в начале сентября. Для середины лета в столице холоднее на семь-девять градусов, если учитывать климатическую норму.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что жителям и гостям Москвы стоит ожидать потепления ближе к выходным.В субботу, 15 июля, воздух на улице может прогреться до 18-23 градусов. Возможны кратковременные дожди.