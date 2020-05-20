Москвичей предупредили о самом холодном дне мая. Он наступит уже в четверг

Синоптики центра погоды «Фобос» прогнозируют, что 21 мая в российской столице будет холодно, возможен снег. Четверг может показать температурный минимум мая.

"В дневные часы температура воздуха в столице не превысит +8...+10 градусов, и это будет самый холодный день текущего мая», — заявили метеорологи.

Такая температура воздуха соответствует первой декаде апреля. Подобные арктические вторжения 21 мая в Москве за последние 72 года происходили в среднем не больше одного раза в 18 лет.

В этот день может выпасть до 23–28 миллиметров осадков, что составляет половину месячной нормы. Речь идет о проливных дождях или мокром снеге.

Снегопада стоит ждать жителям северных, северо-западных, северо-восточных и восточных районов Московской области. Однако не исключено, что снег выпадет и в российской столице. Такие сильные осадки случаются в этот день «лишь однажды в четверть века».

При этом синоптики обещают, что потепление придет в Москву и Подмосковье уже на следующей неделе. Температура воздуха в последнюю неделю мая должна повыситься до +20…+25 градусов.