Москвичей предупредили о самой холодной ночи декабря

В этот день температура воздуха будет соответствовать декабрьской норме.

«Ночь будет такой, какой должна быть декабрьская ночь по климату. Для нынешнего супертеплого декабря, конечно, это можно назвать самой холодной ночью», — отметил Вильфанд.

Термометры в столице покажут -4…-6 градуса. В Подмосковье температура опустится до -9 градусов, а в пониженных местностях она может достигать -10…-11 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра, в Ивановской и Ярославской областях похолодает до -15…-16 градусов.

Ранее Гидрометцентр представил прогноз на новогоднюю ночь. Днем 31 декабря синоптики обещают +1…+3 градуса и небольшие осадки. С наступлением Нового года в воздухе почувствуется легкий морозец, термометры покажут -1…-3 градуса. В столице в честь праздника выпадет снег.

Первый день 2020 года тоже порадует снегом. Температура будет колебаться от нуля до -2 градусов.