    29 декабря 2019, 17:43

    Москвичей предупредили о самой холодной ночи декабря

    Алена Макаренко

    Самая холодная ночь месяца в Москве наступит 30 декабря. Однако не стоит представлять себе сильные заморозки. Это просто самая низкая температура для этого супертеплого зимнего месяца. Об этом предупредил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщил РБК.

    В этот день температура воздуха будет соответствовать декабрьской норме.

    «Ночь будет такой, какой должна быть декабрьская ночь по климату. Для нынешнего супертеплого декабря, конечно, это можно назвать самой холодной ночью», — отметил Вильфанд.

    Термометры в столице покажут -4…-6 градуса. В Подмосковье температура опустится до -9 градусов, а в пониженных местностях она может достигать -10…-11 градусов.

    По прогнозу Гидрометцентра, в Ивановской и Ярославской областях похолодает до -15…-16 градусов.

    Ранее Гидрометцентр представил прогноз на новогоднюю ночь. Днем 31 декабря синоптики обещают +1…+3 градуса и небольшие осадки. С наступлением Нового года в воздухе почувствуется легкий морозец, термометры покажут -1…-3 градуса. В столице в честь праздника выпадет снег.

    Первый день 2020 года тоже порадует снегом. Температура будет колебаться от нуля до -2 градусов.