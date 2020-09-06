Москвичей предупредили о резком похолодании на следующей неделе

«Температура с 1 сентября держится в диапазоне +22…+25 градусов. И в воскресенье в столичном регионе сохранится летняя погода — будет до 25 тепла и солнечно», — приводит издание слова Вильфанда.

Синоптик отметил, что на следующей неделе погода начнет меняться: с понедельника в Москве и Подмосковье будет облачно, но все еще тепло. Во вторник, 8 сентября, подует северный ветер и начнутся дожди. Температура воздуха будет постепенно снижаться на один градус в день. В пятницу днем столбик термометра опустится до отметки +15 градусов. Это соответствует климатической норме, но по сравнению с концом этой недели будет холоднее на 10 градусов.

Ночами будет в районе +10 градусов. Вильфанд подчеркнул, что в последнее время сентябрь стал теплее, а продолжительность холодного времени года сократилась.

6 сентября в Москве до +25 градусов, переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть с юга со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.