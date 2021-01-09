Москвичей предупредили о резком похолодании на следующей неделе

«В понедельник [ожидается] заметное понижение температуры. Ночные температуры будут 14-16 градусов мороза, днем тоже достаточно прохладно: -9…-11 градусов. По области даже днем до -14 градусов. Эта температура ниже нормы на три градуса», — приводит агентство слова ученого.

Вильфанд добавил, что во вторник, 12 января, похолодание продолжится, и ночная температура понизится до 19 градусов мороза. Он отметил, что в Москве есть места, где ветра практически не бывает. Там будет еще холоднее. Морозная погода продержится в столице как минимум до середины следующей недели. Вильфанд отметил, что пока никаких предпосылок к потеплению нет.

Днем 9 января в Москве около -5 градусов, облачно, местами пройдет небольшой снег. На улицах скользко. Ветер северо-восточный с переходом на северный до восьми метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.