Москвичей предупредили о резком похолодании к концу недели

Жителям и гостям столицы пообещали похолодание к концу недели. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Во вторник, 1 февраля, столбики термометров в Москве покажут температуру на девять градусов выше нормы, отметил синоптик. Но уже к концу недели, по его прогнозам, температурный фон окажется около нормы.

«Вот так резко, хоть назвать это холодной погодой, конечно, нельзя», — отметил Вильфанд.

В пятницу ночью температура в столице будет составлять -7…-12 градусов. Днем столбики термометров покажут отметки в -4…-9 градусов, отметила «Газета.ru».

К субботе, 5 февраля, морозы станут сильнее и температура понизится до -10…-14 градусов. Днем станет теплее — -4…-9 градусов.

Из-за циклона «Надя» в Москве может выпасть четверть месячной нормы осадков. Однако бояться сильных снегопадов не нужно, заявил «360» синоптик Александр Шувалов. Он подчеркнул, что в данном случае использование термина «снегопад» даже можно считать чрезмерным, потому что речь идет о небольшом снеге, который будет идти с перерывами.