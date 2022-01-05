Москвичей предупредили о резком похолодании 8 января

Жителей и гостей столицы ожидает резкое похолодание 8 января. Температура воздуха в этот день опустится на 10-11 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в субботу, 8 января, в городе начнется интересный погодный процесс. Если атмосферное давление повысится на 20-25 миллиметров ртутного столба, то температура, наоборот, резко понизится.

«Ночью будет -10…-14 градусов мороза, а днем — от -5 до -10 градусов мороза. Ох, как похолодает, так как температура понизится сразу на 10-11 градусов», — сказал Вильфанд ТАСС.

Он добавил, что конца новогодних праздников в Москве будет наблюдаться хорошая зимняя погода. Днем столбики термометров будут показывать около -5…-7 градусов, а ночью — порядка -10 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 5 января москвичей ждут сильные осадки. Сугробы вырастут до 30 сантиметров из-за циклона «Аннет», предупредил RT. Днем ожидается метель и снижение видимости на дорогах до 500-1000 метров.