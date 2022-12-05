Экология 05 декабря 2022, 00:40 Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении Синоптик Вильфанд: 5 декабря в Москве давление поднимется до 770 мм ртутного столба РИА «Новости»

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В Москве 5 декабря будет установлен новый рекорд атмосферного давления. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, пока что рекорд этого дня принадлежит 2001 году. Тогда атмосферное давление достигло отметки в 764,3 миллиметра ртутного столба. Завтра этот показатель будет значительно выше — около 770 миллиметров ртутного столба.

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Природа ставит рекорды в столице уже не первый день. Третьего декабря столбик термометра поднялся до 771,1 миллиметра ртутного столба, побив рекорд почти 70-летней давности.

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Температура в эти дни тоже аномальная — не менее семи градусов ниже нормы. Она продержится до 6 декабря.

Москвичам рекомендовали теплее одеваться, пить согревающие безалкогольные напитки и следить за своим давлением. Особенно важно соблюдать эти советы тем, кто страдает гипертонией.