Экология 13 декабря 2022, 22:41 Москвичей предупредили о продолжительном снегопаде Синоптик Тишковец: продолжительный снегопад начнется в Москве вечером 13 декабря РИА «Новости»

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Сильный снегопад в российской столице начнется в ночь на 14 декабря и продлится до 14:00. В общей сложности за этот период выпадет порядка 25% месячной нормы осадков, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в видеоролике, размещенном в Telegram-канале.

«Все идет согласно прогнозу погоды. Вести с атмосферных фронтов добрые, и это не может не радовать. Суммарно выпадет до 12-17 мм осадков или около 25% от месячной нормы осадков. Сугробы вырастут с пяти до 10-15 см», — отметил синоптик.

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На столичных дорогах стало очень скользко. Тишковец, который уже успел проехать по улицам Москвы на личном транспорте, предупредил водителей о гололедице. По словам метеоролога, в следующие сутки в Москве похолодает до -3...-8 градусов.

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Накануне в московских аэропортах задержали более 60 рейсов из-за непогоды. Взлететь самолетам помешал ледяной дождь.