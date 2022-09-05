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Москвичей предупредили о похолодании

Синоптик Вильфанд предупредил о похолодании в Москве

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Жителей и гостей столицы ждет похолодание на этой неделе. Температура воздуха днем опустится максимум до +11 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«С начала недели ночные температуры в Москве повысятся, будут около +5…+6 градусов, а дневные станут ниже, они уже будут +11…+13 градусов. Поэтому отклонение от нормы сохранится, среднесуточные температуры останутся прежними», — сказал синоптик в разговоре сТАСС.

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Он уточнил, что изменение погоды произойдет во второй половине дня в понедельник, 5 сентября. Ветер будет дуть северо-западный, а небо затянут облака.

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«Облачность будет до пятницы, но условия для сильных осадков не существует. Небольшие дожди. В понедельник, например, выпадет около пяти миллиметров осадков, это умеренно», — отметил Вильфанд.

Синоптик не исключил, что на выходных дневная температура в городе может повыситься.

Ранее Вильфанд уже предупреждал об аномальном похолодании в Москве. По его словам, температура сейчас соответствуют концу второй декады сентября.

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