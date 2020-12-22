Москвичей предупредили о похолодании в ближайшие дни
«23 и 24 [декабря] у нас действительно температура [воздуха] будет понижаться. Это понижение температуры будет кратковременным, потому что с 25-го числа мы будем находиться вблизи центра циклона, он принесет нам снег и повышение температуры», — сообщила Позднякова.
Метеоролог подчеркнула, что потепление тоже будет кратковременным.
«Начиная с 27 декабря температура в городе будет понижаться и в ночные часы будет порядка -8…-10 градусов», — добавила собеседница.
В понедельник, 21 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о скачках атмосферного давления в Москве. По его словам, в течение недели оно будет каждый день падать и к пятнице показатель будет уже аномально низким.
22 декабря в Москве до -2 градусов. Будет облачно, без осадков. Ветер западный, восемь метров в секунду.