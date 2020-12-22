Москвичей предупредили о похолодании в ближайшие дни

Минувшей ночью в Москве еще была плюсовая температура. 22 декабря столбик термометра уже опустился ниже нулевой отметки, а в ближайшие дни станет еще холоднее. Об этом «360» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«23 и 24 [декабря] у нас действительно температура [воздуха] будет понижаться. Это понижение температуры будет кратковременным, потому что с 25-го числа мы будем находиться вблизи центра циклона, он принесет нам снег и повышение температуры», — сообщила Позднякова.

Метеоролог подчеркнула, что потепление тоже будет кратковременным.

«Начиная с 27 декабря температура в городе будет понижаться и в ночные часы будет порядка -8…-10 градусов», — добавила собеседница.

В понедельник, 21 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о скачках атмосферного давления в Москве. По его словам, в течение недели оно будет каждый день падать и к пятнице показатель будет уже аномально низким.

22 декабря в Москве до -2 градусов. Будет облачно, без осадков. Ветер западный, восемь метров в секунду.