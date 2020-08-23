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    23 августа 2020, 07:35

    Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

    Андрей Иванов

    Температура воздуха в Москве понизится на несколько градусов в середине следующей недели. В столице пойдут дожди, но ночи будут теплыми. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
    Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

    «В среду понижение температуры на три-четыре градуса. Температурный фон будет примерно 19-22 градуса, что около климатической нормы. Хорошая новость в том, что вернутся теплые ночи», — приводит агентство слова Вильфанда.

    Собеседник добавил, что по ночам в столице на следующей неделе будет около +14 градусов. Погода станет более облачной, пойдут дожди.

    По словам Вильфанда, до этого момента в российской столице сохранится теплая и сухая погода. До 25 августа в Москве днем от +24 до +26 градусов, преимущественно без осадков.

    23 августа в столице днем столбик термометра поднимется до отметки +26 градусов, небольшая облачность без осадков, ветер слабый. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

    Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что в будущем россиян ждут постоянные погодные аномалии из-за глобального потепления.

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