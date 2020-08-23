Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

«В среду понижение температуры на три-четыре градуса. Температурный фон будет примерно 19-22 градуса, что около климатической нормы. Хорошая новость в том, что вернутся теплые ночи», — приводит агентство слова Вильфанда.

Собеседник добавил, что по ночам в столице на следующей неделе будет около +14 градусов. Погода станет более облачной, пойдут дожди.

По словам Вильфанда, до этого момента в российской столице сохранится теплая и сухая погода. До 25 августа в Москве днем от +24 до +26 градусов, преимущественно без осадков.

23 августа в столице днем столбик термометра поднимется до отметки +26 градусов, небольшая облачность без осадков, ветер слабый. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что в будущем россиян ждут постоянные погодные аномалии из-за глобального потепления.