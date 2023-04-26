Экология 26 апреля 2023, 04:12 Москвичей предупредили о похолодании к майским выходным Синоптик Вильфанд: похолодание ожидается в Москве в ближайшие дни РИА «Новости»

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в ближайшие дни ожидается похолодание. Температура воздуха в столице понизится до +15…+17 градусов, написал ТАСС.

Направление ветра сменится с южного и юго-восточного на северное. Москвичей ожидают облачная погода и дождь. В четверг, 27 апреля, столбик термометра поползет вверх до +20 градусов, но местами пройдет гроза. Очередное похолодание наступит 28 апреля, когда в столицу придут дожди. Днем будет до +13…+15 градусов.

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В ночь на 29 апреля температура воздуха снова понизится и будет составлять +1…+5 градусов. Днем ожидается до +11…+16 градусов. Погода также будет облачной с прояснениями, пройдут кратковременные дожди.

«В ночь на воскресенье температура будет понижаться даже до 0 градусов. Днем прогнозируется около +15 градусов, но осадков уже меньше, солнышко может проглядывать», — пообещал метеоролог.

Ночью 1 мая будет всего +3…+8 градусов, днем — +12…+17 градусов. Прогнозируется небольшой ветер, местами небольшие и кратковременные дожди. Такой же будет погода 2 мая.

В Москве 24 апреля завершился отопительный сезон. В столичном регионе установилась теплая погода. Систему теплоснабжения перевели на летний режим.