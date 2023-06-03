Экология 03 июня 2023, 10:10 Москвичей предупредили о похолодании и дождях в субботу Гидрометцентр России: в Москве температура воздуха опустится до +14 градусов 3 июня РИА «Новости»

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Столица вновь окажется в плену непогоды: синоптики спрогнозировали дождь и похолодание. Об этом сообщили на сайте российского Гидрометцентра.

Выходные в столице будут ненастными. Метеорологи пообещали москвичам облачную погоду с прояснениями, местами умеренные осадки в субботу, 3 июня. В дневное время суток воздух прогреется до +12…+14 градусов. В ночные часы столбики термометров покажут отметки до +5 градусов.

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В Московской области днем температура будет варьироваться от +12 до +17 градусов, ночью — похолодает до 0…+5 градусов. Не исключены местами заморозки до –1 градуса. Ветер подует с северо-запада, его скорость достигнет 6–11 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что начало следующей недели будет более благоприятным. Вероятность дождей минимальна. Температура воздуха — +16…+21 градус.