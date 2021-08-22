Москвичей предупредили о похолодании 22 августа

В воскресенье, 22 августа, в Москву придет прохлада после недельной жары. Днем столбик термометра не поднимется выше +23 градусов. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

В столице будет облачная погода, без дождя. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В ночь на понедельник в столице будет всего +10 градусов, в Московской области на три градуса меньше. Прохладная погода в Москве будет держаться всю следующую неделю. В среду и четверг возможны кратковременные небольшие дожди.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил похолодание в Москве. По его словам, всему виной северные воздушные потоки, которые придут в московский регион и напомнят о наступающей осени — температура воздуха начнет понижаться.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что это будет мешок полярного воздуха с температурой ниже многолетней нормы на три градуса. Синоптик добавил, что в Москве на следующей неделе будет дуть борей — холодный северный ветер.