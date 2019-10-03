Москвичей предупредили о первом снеге

«Погода будет более ненастной уже в самой ближней перспективе. К нам приближается барическая ложбина — область пониженного давления, с северо-запада мы будем находиться под ее влиянием, на нас выходит южный циклон», — рассказал эксперт.

По его словам, уже 4 октября солнечная погода поменяется на дождливую и облачную. В ночь на субботу температура составит всего +5...+7 градусов. По области +2...+7. Местами пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +8...+10 градусов.

Уже днем в воскресенье столбики термометра не поднимутся выше +3...+5 градусов. Начнутся серьезные осадки в виде дождя и мокрого снега.

На дорогах снежного покрова ждать не стоит, он растает благодаря положительной температуре. Мокрый снег продолжит идти и в ближайший понедельник, когда температура днем составит всего +1...+6. Но отчаиваться не надо, синоптик заявил, что впереди есть шансы на небольшое потепление. Это уже не бабье лето, но повышение на один-два градуса.