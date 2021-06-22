Москвичей предупредили о первом рекорде жары 22 июня

Первый температурный рекорд этого лета могут зафиксировать в Москве во вторник, 22 июня. Днем столбик термометра поднимется до отметки в +34 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня столица остается под влиянием антициклона. Переменная облачность без осадков, температура в столице повысится до +32…+34 [градусов], по области — до +30…+35. <…> Сегодня в Москве может быть обновлен первый за лето рекорд максимальной температуры воздуха. Пока рекорд принадлежит 1917 году, когда столбики термометров поднялись до +31,8 градуса», — приводит РИА «Новости» слова собеседника.

Леус отметил, что 22 июня в Москве будет дуть слабый юго-восточный ветер. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба — это выше нормы.

Ранее в московском регионе до 23 июня продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары. В ближайшие дни температура воздуха будет значительно выше нормы. В столице и Подмосковье будет жарко всю неделю. В субботу, 26 июня, станет немного прохладнее.