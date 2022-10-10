Москвичей предупредили о первом похолодании до минусовых температур | 360°

Эксклюзив 10 октября 2022, 12:34 Поделиться Telegram

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Viber Москвичей предупредили о первом похолодании до минусовых температур Синоптик Позднякова заявила о ночном похолодании во вторник и среду в Москве РИА Новости

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Жителей Москвы в ночь на вторник и среду ждет похолодание до минусовых температур, однако после этого вернутся теплые дни. Об этом «360» рассказала синоптик, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Метеоролог заявила, что минусовую температуру не стоит считать резкими заморозками, поскольку это явление классифицируется иначе.

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«Категории заморозков учитываются только тогда, когда может что-то пострадать. А сейчас мы с вами готовимся к зиме, это уже просто отрицательные температуры, что в ночные часы октября уже не является исключением», — сказала она.

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По ее словам, в ночь на вторник и среду температура в Москве понизится до -1 градуса. Дневная температура останется высокой, во вторник +10 +12 градусов тепла, в среду +8 +10 градусов, что близко к климатической норме.

«Нельзя сказать, что резкое похолодание. В условиях малооблачной погоды в ночные часы будет охолаживание. Это обычная трансформация воздуха в отсутствие облаков», — сказала она.

Позднякова добавила, что после двух холодных ночей в Москву вернется солнце, а температура еще несколько дней продержится на уровне +8 +10 градусов тепла.

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