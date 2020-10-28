Москвичей предупредили о ночных заморозках в начале следующей недели

До конца недели в Москве продержится теплая и сухая погода, которую определяет антициклон. Подморозит в ночь с 1 на 2 ноября. Об этом «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В воскресенье и понедельник уже ночные температуры могут приближаться к нулевой отметке. В ночь на понедельник температурный фон от -1 градуса до +4. Уже отрицательные значения. Но снега не ожидаем, потому что в понедельник опять начнет повышаться давление», — сообщил ученый.

Днем в столице по-прежнему будет тепло. 3 ноября до +10 градусов. Резкого и значительного понижения температуры не будет. Постоянные морозы установятся в конце первой декады ноября. Устойчивый снежный покров в Москве ожидается в последних числах ноября.

Вильфанд отметил, что заметно похолодает на следующей неделе в Черноземье и на юге России.

28 октября в столице до +12 градусов, переменная облачность, без осадков. Ветер южный, до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В четверг, 29 октября, без существенных изменений. Ветер немного стихнет, а давление чуть понизится.