Москвичей предупредили о неустойчивой погоде в начале лета

Погода в начале июня в Москве окажется неустойчивой. Не исключены кратковременные дожди и грозы. Об этом РИА «Новости» рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Начало июня в Москве будет вполне летним. Температура будет соответствовать климатической норме. Характер погоды в целом будет неустойчивым, что тоже характерно для лета. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, усиление ветра», — сообщила синоптик.

По ее словам. в среду, 1 июня, воздух в Москве прогреется до 22-24 градусов тепла. Это выше календарной нормы примерно на два градуса. К выходным станет прохладнее — от +17 до +22.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что в этом году наступление метеорологического и календарного лета в Москве совпадают. По его прогнозу, даже в темное время суток будет уже +10...+15 градусов, после полудня воздух станет прогреваться до +19...+24.