Москвичей предупредили о недельной засухе

В Москве на неделе будет жарко и сухо. Небольшие дожди принесет проходящий атмосферный фон, однако после этого об осадках придется забыть довольно надолго.

Столица попадет под влияние антициклона, сообщили в центре погоды «Фобос». Дождей не будет минимум до середины следующей недели.

«Усилит засушливые тенденции мощная волна тепла. <…> Среда и четверг будут относительно прохладными, с температурой днем около +24…+27 градусов», — уточнили синоптики.

Уже с пятницы воздух начнет активно прогреваться, и к выходным термометры покажут +28…+31 градус. Начало новой недели тоже обещает быть жарким. Ночью ожидается +15…+18 градусов.

«Вторая половина недели окажется крайне неблагоприятной для метеозависимых людей. Засуха в почве продолжит усиливаться, что существенно повысит опасность возникновения природных пожаров», — подчеркнули в «Фобосе».

Пока что в московском регионе сохраняется вероятность локальных гроз и кратковременных дождей. Их назвали предвестниками аномального тепла.

Чувствительным к переменам погоды людям посоветовали внимательнее следить за своим здоровьем.