Экология 01 марта 2023, 09:24 Москвичей предупредили о небольшом снеге и морозе 1 марта Синоптик Леус: небольшой снег и мороз ожидаются в Москве 1 марта РИА «Новости»

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Днем 1 марта в Москве ожидаются, кратковременный снег, переменная облачность и до -4 градусов. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Тыловая часть циклона, который ушел на северный Урал, будет формировать погоду в столице.

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«Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие, кратковременные осадки», — рассказал он.

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По его словам, столбики термометров в Москве опустятся до -2…-4 градусов, а в Московской области будет от -1 до -8 градусов. Ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба. Эти показатели — немного ниже нормы.

Ранее Александр Шувалов заявил, что настоящая весна придет в столицу ближе к концу марта. Столбики термометров в это время поднимутся до отметки в +5… +6 градусов.