Москвичей предупредили о надвигающихся морозах и шторме

На следующей неделе после относительно теплых праздничных дней в российскую столицу вернутся морозы. При этом в среду ожидается штормовая погода, сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Во вторник и среду показания термометров и вовсе окажутся на два-три градуса ниже положенного. В столице ночами морозы окрепнут до минус 10-15, местами по региону до минус 15-20, а днем будет не выше минус пяти-десяти», — заявил он, добавив, что возможен и легкий снегопад.

А вот среда, по данным Тишковца, обернется настоящим ненастьем. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Ситуация на дорогах может стать опасной: видимость не будет превышать одного километра. Мокрый снег будет налипать на деревья и провода, а высота сугробов вырастет до 30 сантиметров. Синоптик призвал опасаться снежных заносов и гололедицы.

Атмосферное давление при этом упадет «на самое дно» барической пропасти, до 725 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже многолетней нормы. При этом днем потеплеет местами по плюс трех.

В пятницу будут уже умеренные крещенские морозы до минус 7-12. В субботу похолодает до минус 14-19, но уже в воскресенье температура поднимется на несколько градусов

Ранее Тишковец пообещал Москве на январь традиционный холод и переизбыток снега.