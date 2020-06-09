Москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом

«До 21:00 9 июня 2020 года в Москве местами ожидается дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели советуют во время грозы не ездить на личных автомобилях: непогода резко ухудшает видимость, что повышает риск ДТП. Оказавшись на улице во время ненастья нельзя прятаться от дождя под деревьями.

Необходимо обходить все шаткие конструкции стороной и найти укрытие в здании.

9 мая в Москве до +30 градусов, переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

По данным Гидрометцентра России, всю неделю в столичном регионе будет держаться жаркая погода. В субботу, 13 июня станет прохладнее: небо затянет тучами, а столбик термометра опустится до отметки +21 градус. Ветер будет дуть холодный, северо-восточный.