Москвичей предупредили о морозной погоде 8 марта

Жителей и гостей столицы ждет морозная погода 8 марта. В праздничный день температура воздуха может опуститься в городе до -5 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, во вторник, 8 марта, в Москве и области будет нормальная, морозная погода. Ночью столбики термометров в городе покажут от -7 до -9 градусов, а в Подмосковье — до -12 градусов. Днем температура воздуха составит -5 градусов.

«Температура будет около или чуть ниже нормы. Погода в этот день покажет свой игривый, женский нрав, потому что похолодает немного, дальше уже настоящий мороз», — сказал Вильфанд РИА «Новости».

Он добавил, что 9 и 10 марта на улице может быть до -12 градусов, что на семь градусов ниже климатической нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил заявил, что настоящая весна придет в Москву примерно 5–17 марта. При этом он отметил, что с субъективной точки зрения весна уже пришла в столицу, так как в городе наблюдается солнечная сухая погода.