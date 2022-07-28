Москвичей предупредили о ливнях и грозах 28 июля

В Москве 28 июля пройдут ливни и грозы, а столбик термометра поднимется до отметки в +27 градусов. Об этом сообщили на сайте Гидромедцентра.

При этом средняя скорость ветра достигнет 5–10 метров в секунду. Однако временами ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Синоптики отметили, что направление ветра будет юго-западным.

Солнечная активность 28 июля будет умеренной, геомагнитное поле спокойное. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Показания термометра в дневное время продолжат радовать любителей теплой погоды. В самой столице температура воздуха составит +25… +27. В области ожидается до +30 градусов. При этом ночные показатели термометра составят примерно +15 градусов.

Однако уже к выходным ожидается похолодание. Уже в пятницу в Москве ожидается понижение дневной температуры до + 24 градусов. Завтра, 29 июля, в некоторых округах столицы пройдут кратковременные дожди. «Похолодание» сохранится в столице вплоть до начала следующей недели.