Экология 22 ноября 2022, 02:50 Москвичей предупредили о ледяном дожде 22 ноября МЧС: ледяной дождь ожидается в Москве 22 ноября РИА «Новости»

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Жителей и гостей столицы предупредили о ледяном дожде, который пойдет во вторник, 22 ноября. Экстренное предупреждение выпустила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 03:00 с сохранением утром и в первой половине дня 22 ноября местами в Москве ожидается ледяной дождь», — заявили в главке.

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Спасатели призвали пешеходов обходить шаткие конструкции и быть крайне осторожными. Водителей попросили не совершать опасных маневров и снизить скорость. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, при ледяном дожде могут падать ветви деревьев.

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«Он очень быстро коркой нависает на ветви. Они становятся тяжелыми, могут обламываться», — пояснил он в разговоре с ТАСС.

Подобные осадки приводят к гололеду, поэтому некоторые районы города и области превратятся в каток. Ледяной дождь вызывает разница температур, возникающая в разных слоях атмосферы при перемещении теплых воздушных масс. Сначала снежинки тают в теплом слое, а затем снова замерзают при более холодной температуре у земли.