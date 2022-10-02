Москвичей предупредили о густом тумане утром 2 октября | 360°

Экология 02 октября 2022, 03:14 Поделиться Telegram

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Viber Москвичей предупредили о густом тумане утром 2 октября МЧС предупредило о возвращении густого тумана в Москву утром 2 октября РИА «Новости»

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густой туман вернется в столицу утром в воскресенье, 2 октября. Видимость на дорогах ухудшится до 700 метров. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Москве.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие два часа с сохранением до 10:00 2 октября местами в городе Москве ожидается туман с ухудшением видимости 500-700 метров», — сообщила пресс-служба ведомства.

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В связи с плохой видимостью на дорогах водителей призвали не совершать опасных маневров, снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также спасатели попросили не оставлять детей без присмотра и быть внимательными.

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Густой туман накрыл ряд районов Москвы и часть Подмосковья утром в субботу, 1 октября. В основном он был на юго-востоке и в центре столицы. Из-за плохой видимости в аэропортах отменили или перенесли более 30 авиарейсов. Дымка продержалась несколько часов, а затем постепенно рассеялась. Как пояснили специалисты, туман появляется в тот момент, когда влажная воздушная масса накрывает более холодную поверхность.

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