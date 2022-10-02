Москвичей предупредили о густом тумане утром 2 октября | 360°

Все новости

Экология

02 октября 2022, 03:14

Москвичей предупредили о густом тумане утром 2 октября

Общество

02 октября 2022, 02:57

Цены на рис и гречку спрогнозировали в России

Реклама

Мир

02 октября 2022, 02:37

Лиз Трасс признала возможную нестабильность экономики из-за ее налоговой политики

Мир

02 октября 2022, 02:29

Британцев испугала возможность России ударить по стране со всех сторон

Мир

02 октября 2022, 02:14

Число жертв урагана «Иан» во Флориде превысило 70 человек

Экология

02 октября 2022, 02:07

Жителей Сибири и ряда регионов Дальнего Востока предупредили о морозах

Мир

02 октября 2022, 01:48

Западные санкции не оказали существенного влияния на российскую экономику — Bloomberg

Технологии

02 октября 2022, 01:41

Россиянам дали советы по выбору кнопочного телефона

Спецоперация

02 октября 2022, 01:20

Семь взрывов прогремели в Херсоне

Экология

02 октября 2022, 03:14

Москвичей предупредили о густом тумане утром 2 октября

МЧС предупредило о возвращении густого тумана в Москву утром 2 октября

Читать 360tv в

густой туман вернется в столицу утром в воскресенье, 2 октября. Видимость на дорогах ухудшится до 700 метров. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Москве.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие два часа с сохранением до 10:00 2 октября местами в городе Москве ожидается туман с ухудшением видимости 500-700 метров», — сообщила пресс-служба ведомства.

Реклама

В связи с плохой видимостью на дорогах водителей призвали не совершать опасных маневров, снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также спасатели попросили не оставлять детей без присмотра и быть внимательными.

Реклама

Густой туман накрыл ряд районов Москвы и часть Подмосковья утром в субботу, 1 октября. В основном он был на юго-востоке и в центре столицы. Из-за плохой видимости в аэропортах отменили или перенесли более 30 авиарейсов. Дымка продержалась несколько часов, а затем постепенно рассеялась. Как пояснили специалисты, туман появляется в тот момент, когда влажная воздушная масса накрывает более холодную поверхность.

Москва

МЧС РФ

Погода

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама