Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре в пятницу

В Москве во второй половине дня в пятницу ожидается дождь и шквалистый ветер. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, c 13:00 с сохранением до конца суток 16 июля местами в Москве ожидается гроза, ливневый дождь, при грозе будет шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали горожанам снизить скорость автомобиля, увеличить дистанцию и избегать маневров, а также не парковаться рядом с деревьями. Пешеходов сотрудники МЧС попросили обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, в последний рабочий день атмосферное давление будет без существенных изменений — 745 миллиметров ртутного столба. Ранее синоптики рассказали, что на следующей неделе произойдет смена воздушных масс. Благодаря этому столица вернется к нормальным показателям и зной закончится. Сначала температура опустится до +25…+30 градусов, а потом до +20…+25 градусов.