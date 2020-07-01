Москвичей предупредили о грозе с градом

На мегаполис надвигается атмосферный фронт, который принесет сильный дождь и град. Ожидается, что в городе выпадет более 20 миллиметров осадков. Порывы ветра во время непогоды могут достигать 18−20 метров в секунду.

Спасатели рекомендовали водителям, которые попадут в грозу, соблюдать дистанцию и скоростной режим, чтобы не попасть в аварию. Транспортные средства нужно парковать вдали от деревьев или слабых конструкций.

Горожанам, которые отправились гулять, во время непогоды стоит обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. От ливня лучше прятаться в зданиях. Также нельзя в такую погоду оставлять детей на улице.