Москвичей предупредили о грозе и дождях в субботу

Температура воздуха в Москве 11 июня поднимется до +26 градусов, но возможны дожди и грозы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, погоду сейчас определяют атмосферные фронты, вытянувшиеся через регион в широтном направлении. Из-за этого может быть облачно, с небольшими прояснениями, написало РИА «Новости».

«Пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза, +24…+26 градусов тепла — в Москве, +23…+28 — в Подмосковье», — уточнил Леус.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба и в течение дня меняться не будет.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал 9 июня самым жарким днем с начала 2022 года в Москве. В прошедший четверг температура воздуха в столице достигла почти +28 градусов.