Москвичей предупредили о грозе 11 июля

Уточняется, что гроза возможна в период с 15 до 21 часа. Возможно усиление ветра до 12-17 метров в секунду. В связи с этим в ведомстве призвали водителей соблюдать осторожность на дорогах и парковать машины вдали от деревьев и шатких конструкций.

Ранее стало известно, что аномальная жара вернется в столичный регион и другие субъекты европейской России в эти выходные, 11–12 июля. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос». В Москве синоптики прогнозируют +26…+28 градусов. Также в столице пройдут грозовые ливни, местами сильные.