Экология 19 января 2023, 22:06 Москвичей предупредили о грозах, дожде и мокром снеге Грозы, дождь и мокрый снег придут в Москву в ночь на 20 января Pxhere

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Вечером 19 января и в ночь на 20 января в Москве ожидаются грозы, дождь и мокрый снег, также возможен гололед. Об этом жителей и гостей столицы предупредили в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

Также в указанный период возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

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Москвичей призвали быть внимательными и аккуратными на улице. Пешеходам рекомендовали не укрываться под деревьями, а водителям — не парковать вблизи них свои автомобили.

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Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также, находясь за рулем, следует избегать резких маневров на дороге.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявлял, что на Крещение, 19 января, температура окажется близка к рекорду. Как объяснял синоптик, повышение температуры воздуха связано с тем, что два барических образования приводят к схождению воздушных потоков с юга. При этом 19 января, по его словам, воздушные массы будут не просто с юга, а из африканского континента — из Алжира.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков также говорил о потеплении, которое продлится до конца текущей недели. Он предупреждал о вероятности дождя и мокрого снега ближе к выходным.