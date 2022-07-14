Москвичей предупредили о дождях с грозами 14 июля

Погода в столичном регионе 14 июля будет неустойчивой. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня погода в Москве обусловится влиянием циклона, поэтому будет облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дождь, гроза», — сказал он.

По его словам, в столице воздух прогреется до +24 градусов. В Подмосковье будет чуть теплее: там столбики термометров поднимутся до отметки +25 градусов.

Тишковец отметил, что направление ветра будет южным. Его порывы достигнут четырех-девяти метров в секунду. Во время грозы ветер порывистым.

Также синоптик предупредил, что атмосферное давление будет падать и достигнет 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в ряде регионов России ожидается сильная жара. В частности, чрезмерно теплая погода установится в Архангельской, Курганской, Магаданской Свердловской и Челябинской областях, а также на Камчатке, в Коми и Якутии. Это заявление Вильфанда процитировал RT.