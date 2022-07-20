Москвичей предупредили о дождях 20 июля

Температура воздуха в Москве не превысит +19 градусов в среду, 20 июля. Также в российской столице ожидаются дожди. Об этом сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Столичный регион сегодня будет находиться под влиянием циклона, который находится севернее Москвы, но медленно дрейфует в южном направлении. Весь день мы будем находиться во власти этого циклона и его холодной тыловой части», — рассказала она РИА «Новости».

По ее словам, в городе будет преобладать холодная погода. Температурный фон окажется на шесть-семь градусов ниже нормы. Днем столбики термометров поднимутся до +17…+19 градусов, в Московской области — от +16 до +21 градуса.

Волосюк добавила, что в первой половине дня будет дуть юго-западный ветер, но «после полудня он повернет на северо-запад и окрепнет до четырех-девяти метров в секунду». Его порывы могут достигнуть 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление будет снижаться и составит 741 миллиметр ртутного столба.