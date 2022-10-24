Москвичей предупредили о дожде в понедельник | 360°

Экология 24 октября 2022, 09:37 Москвичей предупредили о дожде в понедельник Синоптик Синенков сообщил о дожде в понедельник в Москве РИА "Новости"

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Москвичей в понедельник ожидает прохладная погода с дождем, облачностью и температурой до восьми градусов тепла. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», метеоролог Александр Синенков.

«В понедельник мы ждем облачную погоду в Москве, местами вероятен небольшой дождь», — рассказал он.

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По словам синоптика, в столице температура воздуха днем повысится до восьми градусов тепла, а в области — до девяти градусов.

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«Ветер начнет дуть с северо-западной стороны, порывы до девяти метров в секунду. Атмосферное давление может подняться до 748 миллиметров ртутного столба», — добавил он.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие полтора месяца в европейской части страны установится переменчивая погода. Возможна частая смена холодных и теплых дней, а сухие периоды начнут чередоваться с дождливыми и пасмурными.

Первый снег придет в столицу уже в начале нынешней недели, сообщала синоптик Алина Котилевская. Она уточнила, что снежная масса перемешается с дождем.