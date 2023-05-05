Экология 05 мая 2023, 09:05 Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге в пятницу Синоптик «Фобос» Синенков: 5 мая в Москве будет до +11, возможен дождь с мокрым снегом Unsplash

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В Москве сегодня, 5 мая, ожидается до +11 градусов, вечером вероятен кратковременный дождь, местами с мокрым снегом. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

В Подмосковье будет от +7 до +12 градусов.

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Ветер будет дуть с северо-запада. Местами его порывы достигнут девяти метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным — 752 миллиметра ртутного столба.

Ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале отметил, что синоптическую ситуацию в столице сегодня будет определять холодный атмосферный фронт. Солнечная активность ожидается умеренная, геомагнитное поле будет спокойным.

«На субботу придется пик холодного вторжения, в середине дня местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью слабые заморозки», — предупредил Леус.

Завтра днем столбик термометра в Москве не поднимется выше +8 градусов.

Зато грядущее лето, по словам синоптиков, может стать самым жарким за 150 лет.