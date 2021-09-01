Москвичей предупредили о дожде и грозах 1 сентября

Первый день осени в Москве будет дождливым и прохладным. К полудню столбик термометра поднимется до отметки +21 градус. В городе пройдут дожди, местами возможны грозы. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в ночь на 2 сентября в столице похолодает до +9 градусов. Днем в четверг воздух прогреется до +14 градусов. Дождь в Москве будет лить всю неделю. Небо прояснится только к понедельнику, 6 сентября. Специалисты ожидают слабый рост атмосферного давления.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что ненастную погоду 1 сентября в московский регион принесет циклон «Ове». По его словам, холодный фронт начнет проникать в Москву и Подмосковье после полудня. Небо затянет кучево-дождевыми облаками. За весь день выпадет до 23 миллиметров осадков — это на треть выше месячной нормы для сентября. К вечеру циклон «Ове» уйдет и уступит место холодному арктическому воздуху.

По словам Тишковца, 2 сентября в Москве наступит настоящая осень. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что холод в московском регионе долго не продержится, и ему на смену придет бабье лето.