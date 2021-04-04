Москвичей предупредили о дожде 4 апреля

В воскресенье, 4 апреля, в Москве днем до +7 градусов, может пройти небольшой дождь. Осадки — это эхо уходящего холодного тыла циклона, рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня эхом уходящего холодного тыла циклона в столичном регионе кое-где еще не обойдется без незначительных осадков. В Москве облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки в смешанной фазе. Температура воздуха в столице составит +5…+7 градусов, в Подмосковье +3…+8 градусов», — сообщил синоптик.

По словам Тишковца, ветер будет дуть с запада со скоростью до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба. Собеседник подчеркнул, что температурный фон в московском регионе сегодня будет в пределах климатической нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 5 апреля в Москву и Подмосковье придет потепление. В понедельник в столице до +10 градусов. 6 апреля столбик термометра поднимется до отметки +13 градусов, однако по ночам все еще возможны заморозки.