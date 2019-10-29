Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице 29 октября

В Москве и Подмосковье 29 октября ожидается облачная погода. Местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха не превысит отметки +6 градусов.

Синоптики зафиксировали нехватку кислорода в московском регионе Подробнее

Наибольшее количество осадков Гидрометцентр прогнозирует после 21:00.

В среду, 30 октября, ненастье в столичном регионе сохранится.

В Москве и Московской области с полуночи 30 октября до полуночи 31 октября будет действовать повышенный, «желтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Его порывы будут достигать местами 17 метров в секунду.

Метеообстановка принципиально не изменится до субботы, 2 ноября.

Атмосферное давление в течение недели будет колебаться возле отметки 745 миллиметров ртутного столба.

В ночь на четверг и пятницу в Москве подморозит до -5 градусов, а по области — до -8 градусов.