Москвичей настигнет «барическая пила»

Вечером пятницы и на выходных в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления. Их еще называют «барическая пила». В столице пройдут дожди, термометры днем покажут до +12 градусов.

«Атмосферное давление будет скакать вверх и вниз, такое состояние называют барической пилой: 745 миллиметров ртутного столба сегодня, 736 миллиметров — завтра, в воскресенье снова 745 миллиметров ртутного столба», — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Его слова привел сайт «РБК». Синоптик добавил, что в таких случаях возможен ветер, причем как умеренный, так и сильный.

В субботу, 12 октября в столице задождит. Показания термометров не поднимутся выше +10… +11 градусов по шкале Цельсия, а порывы ветра достигнут скорости в 7-12 метров в секунду.

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В воскресенье, 13 октября дожди в основном прекратятся, возможны кратковременные осадки, и то местами. Температура воздуха составит +10… +12 градусов.

Начиная с понедельника, 15 октября в столичный регион постепенно начнет возвращаться тепло, пообещали метеорологи. Но даже при этом показатели температуры будут отставать от среднесезонных на пару градусов.